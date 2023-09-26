Генпрокуратура сообщила об отказе стран в исполнении запросов РФ по диверсиям на "потоках"

Европейские страны отказали в исполнении 13 из 15 запросов российской Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в расследованиях диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что с октября прошлого года в компетентные органы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и Швейцарии было направлено 15 запросов о правовой помощи согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и прочих международных договоров.

"В исполнении 13 таких запросов отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейских конвенций о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года", — приводит ТАСС сообщение.