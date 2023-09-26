Генпрокуратура сообщила об отказе стран в исполнении запросов РФ по диверсиям на "потоках"
ГП: Страны ЕС отказали РФ в исполнении запросов по подрыву "Северных потоков"
Европейские страны отказали в исполнении 13 из 15 запросов российской Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в расследованиях диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре напомнили, что с октября прошлого года в компетентные органы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и Швейцарии было направлено 15 запросов о правовой помощи согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и прочих международных договоров.
"В исполнении 13 таких запросов отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейских конвенций о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года", — приводит ТАСС сообщение.
Российское ведомство уже обратилось к компетентным органам стран с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов о правовой помощи в расследовании. При этом финские органы и спецслужбы до сих пор даже не удосужились ответить.
Напомним, подрыв российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл ровно год назад. Как удалось выяснить американскому журналиста Сеймуру Хершу, организацией терактов занимались США, однако в самом Вашингтоне все обвинения поспешили опровергнуть. По одной из версий западных СМИ, диверсию устроила некая "проукраинская группировка", якобы использовав для этого яхту "Андромеда". В расследовании участвуют представители нескольких стран: ФРГ, Дании и Швеции, однако вот уже год спустя результаты следственных мероприятий до сих пор не представлены.
При этом вчера посол РФ в Дании заявил об опасениях Копенгагена. По его словам, власти Дании опасаются, что в ходе совместного расследования Москва может узнать о неких обстоятельствах, которые смогут навредить их сотрудничеству с США. А сегодня Херш поделился мнением о том, что США взорвали "Северные потоки" не из-за Украины, а из-за другой страны.
LIFE / Анна Исакова