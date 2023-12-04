Путин: Мир находится в состоянии турбулентности

Президент России Владимир Путин заявил о нарастающем кризисе, в результате которого однополярную систему сменит новый миропорядок. Такие слова прозвучали на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, которая проходит в Кремле в понедельник, 4 декабря.

По словам российского лидера, сегодняшним дипломатам выпала задача нести свой пост в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и обостряются региональные конфликты.

"Мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок", — указал Владимир Путин.