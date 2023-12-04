"Это неуместно": Британский посол не стал высказываться о кризисе в отношениях РФ и Запада

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси заявил Лайфу, что ему было бы неуместно комментировать варианты решения разногласий между Россией и Западом. На вопрос нашего корреспондента "Наладятся ли когда-то отношения между Москвой и Лондоном?" дипломат предпочёл промолчать.

Британский посол Кейси счёл неуместным комментировать кризис в отношениях России и Запада. Видео © LIFE

"Знаете, было бы неуместно делать спорные заявления на этом важном государственном мероприятии, поэтому я бы предпочёл сегодня не комментировать", — сказал Кейси, отвечая на просьбу прокомментировать разногласия между Москвой и Западом.