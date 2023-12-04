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4 декабря, 14:44

"Это неуместно": Британский посол не стал высказываться о кризисе в отношениях РФ и Запада

Британский посол Кейси счёл неуместным комментировать отношения России и Запада

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси заявил Лайфу, что ему было бы неуместно комментировать варианты решения разногласий между Россией и Западом. На вопрос нашего корреспондента "Наладятся ли когда-то отношения между Москвой и Лондоном?" дипломат предпочёл промолчать.

Британский посол Кейси счёл неуместным комментировать кризис в отношениях России и Запада. Видео © LIFE

"Знаете, было бы неуместно делать спорные заявления на этом важном государственном мероприятии, поэтому я бы предпочёл сегодня не комментировать", — сказал Кейси, отвечая на просьбу прокомментировать разногласия между Москвой и Западом.

Напомним, Кейси был назначен послом Соединённого Королевства в России в августе этого года. Сегодня, 4 декабря, ему вручат верительную грамоту и он официально вступит в должность. К слову, 54-летний Кейси уже работал в нашей стране, в начале 2000-х он занимал должность первого секретаря Посольства Великобритании в Москве. Ранее он был верховным комиссаром Великобритании в ЮАР и послом в Боснии и Герцеговине.

Запад требует от некоторых стран ужесточения антироссийских санкций

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Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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