Запад требует от некоторых стран ужесточения антироссийских санкций

США, Великобритания и Евросоюз потребовали от ряда стран усилить наблюдение за судами, чтобы не допустить перевозки российской нефти в обход принятых санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, Либерии, Панаме и Маршалловым Островам были направлены письма с предупреждением, что количество случаев провоза нефти из России, "продаваемой по ценам выше предельных", возросло. В связи с этим Запад настаивает на усилении контроля за судами, следующими под флагами этих государств.