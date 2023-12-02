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2 декабря, 04:52

Запад требует от некоторых стран ужесточения антироссийских санкций

Reuters: США, Британия и ЕС требуют от ряда стран выполнения санкций против РФ

США, Великобритания и Евросоюз потребовали от ряда стран усилить наблюдение за судами, чтобы не допустить перевозки российской нефти в обход принятых санкций. Об этом сообщило Reuters.

По информации агентства, Либерии, Панаме и Маршалловым Островам были направлены письма с предупреждением, что количество случаев провоза нефти из России, "продаваемой по ценам выше предельных", возросло. В связи с этим Запад настаивает на усилении контроля за судами, следующими под флагами этих государств.

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Ранее сообщалось, что власти США намерены к 2030 году двукратно сократить доходы России от продажи нефти и газа. По словам помощника американского госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта, в этом и заключается цель введённых против нашей страны ограничений и эти санкции продолжат действовать даже после окончания конфликта на Украине.

Обложка ©

Unsplash / Markus Krisetya

Лариса Сафронова
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