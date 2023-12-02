Запад требует от некоторых стран ужесточения антироссийских санкций
Reuters: США, Британия и ЕС требуют от ряда стран выполнения санкций против РФ
США, Великобритания и Евросоюз потребовали от ряда стран усилить наблюдение за судами, чтобы не допустить перевозки российской нефти в обход принятых санкций. Об этом сообщило Reuters.
По информации агентства, Либерии, Панаме и Маршалловым Островам были направлены письма с предупреждением, что количество случаев провоза нефти из России, "продаваемой по ценам выше предельных", возросло. В связи с этим Запад настаивает на усилении контроля за судами, следующими под флагами этих государств.
Ранее сообщалось, что власти США намерены к 2030 году двукратно сократить доходы России от продажи нефти и газа. По словам помощника американского госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта, в этом и заключается цель введённых против нашей страны ограничений и эти санкции продолжат действовать даже после окончания конфликта на Украине.
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