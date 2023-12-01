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Власти США добиваются двукратного сокращения доходов России от продажи нефти и газа

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Власти США добиваются двукратного сокращения доходов России от продажи нефти и газа

Financial Times: США хотят вдвое снизить энергетические доходы РФ к 2030 году

1 декабря, 14:36
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Власти США намерены к 2030 году двукратно сократить доходы России от продажи нефти и газа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на помощника американского госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта. По его словам, в этом и заключается цель введённых против нашей страны ограничений и эти санкции продолжат действовать даже после окончания конфликта на Украине.

"Мы намерены делать всё возможное, чтобы воплотить наши планы в жизнь", — заявил журналистам Пайетт.

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Ранее и в Кремле заявили, что антироссийские санкции сохранятся на долгие годы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти страны выстраивают политику исходя из этого факта. К слову, сейчас Евросоюз готовит уже 12-й пакет санкций против РФ, по данным СМИ, на этот раз могут быть введены ограничения суммой в $5,3 миллиарда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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