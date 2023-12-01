В Кремле констатировали конец американоцентричного мира Песков: На смену американоцентричному миру приходит период многообразия 1 декабря, 09:55 Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Несмотря на попытки США продолжать оказывать давление на Россию, американоцентричный мир завершается. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в пятницу, 1 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Американоцентричный мир завершается, и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Вашингтон, несомненно, продолжит оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути, разрушая их существующий формат.

"Но всё это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России", — резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее президент Владимир Путин назвал новый многополярный миропорядок более справедливым и демократичным. Российский лидер подчеркнул, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.

Авторы Марина Калегина