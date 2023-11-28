В Госдуме высказались об уникальном опыте России, значимом для всего мира
Вице-спикер ГД Толстой: Уникальный опыт РФ будет востребован в многополярном мире
Россия обладает уникальным опытом, который, несомненно, будет востребован в наступающем многополярном мире. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
По мнению парламентария, проблемы России в международных отношениях не будут решены до нашей победы в спецоперации (СВО). Однако подходы и ценности, которые страна готова транслировать во внешний мир, крайне важны.
"Потому что Россия обладает уникальным опытом и многонационального согласия, и уважения к культурам, к истории, к традициям стран, других цивилизаций", — приводит "Царьград" слова Толстого.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании ВРСН, заявил, что Россия сражается за свободу всего мира. По его словам, наша битва за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Президент также подчеркнул, что русофобия и другие формы расизма и неонацизма стали официальной идеологией элит Запада, которым не нужна большая Россия, они хотят расчленить и разграбить нас.
LIFE / Павел Баранов