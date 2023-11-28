В Госдуме высказались об уникальном опыте России, значимом для всего мира

Россия обладает уникальным опытом, который, несомненно, будет востребован в наступающем многополярном мире. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

По мнению парламентария, проблемы России в международных отношениях не будут решены до нашей победы в спецоперации (СВО). Однако подходы и ценности, которые страна готова транслировать во внешний мир, крайне важны.