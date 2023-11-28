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28 ноября, 14:13

Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию через смуту

Западные страны хотят расчленить и ограбить Россию, если не силой, то через раздробленность и смуту. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора (ВРНС) во вторник, 28 ноября.

"На самом деле, что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой, тогда надо посеять смуту", указал российский лидер.

Путин: Западу не нужна большая и многонациональная Россия

Путин: Западу не нужна большая и многонациональная Россия

А ранее Путин во время выступления заявил, что правящие элиты Запада сделали официальной идеологией русофобию и другие формы расизма и неонацизма. По его словам, ненависть западных стран направлена на все народы России.

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kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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