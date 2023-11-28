"Судят по себе": Захарова назвала ключевую ошибку Запада в отношении к Русскому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на главную ошибку Запада во время выступления на Всемирном русском народном соборе (ВРНС). По её словам, наши оппоненты недооценивают Русский мир, так как пытаются судить всё по себе.

"В их подаче он (Русский мир. — Прим. Лайфа) представляет собой агрессивную идеологию. Почему? Потому что они полагают, что мы продвигаем то, что обычно продвигают они. А это неправда", — приводит "Царьград" слова Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что понятие Русского мира сейчас крайне важно, поскольку касается концептуальных основ международной политики нашей страны. По её словам, Русский мир — "цивилизованная общность людей", а не выражение нашей "имперской идентичности", как полагают на Западе.