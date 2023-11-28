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28 ноября, 14:17

"Судят по себе": Захарова назвала ключевую ошибку Запада в отношении к Русскому миру

Захарова: На Западе недооценивают Русский мир, так как пытаются судить по себе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на главную ошибку Запада во время выступления на Всемирном русском народном соборе (ВРНС). По её словам, наши оппоненты недооценивают Русский мир, так как пытаются судить всё по себе.

"В их подаче он (Русский мир. — Прим. Лайфа) представляет собой агрессивную идеологию. Почему? Потому что они полагают, что мы продвигаем то, что обычно продвигают они. А это неправда", — приводит "Царьград" слова Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что понятие Русского мира сейчас крайне важно, поскольку касается концептуальных основ международной политики нашей страны. По её словам, Русский мир — "цивилизованная общность людей", а не выражение нашей "имперской идентичности", как полагают на Западе.

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Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о "рептилоидных русофобах" на Западе. По его словам, они постоянно пытаются стереть из истории русскую культуру, а теперь ещё и "устраивают в парламентах овации фашистам".

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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