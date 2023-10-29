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29 октября, 14:08

Медведев назвал отменяющих русскую культуру представителей Запада рептилоидами

Медведев: Рептилоидные русофобы Запада пытаются стереть русскую культуру

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о "рептилоидных русофобах" на Западе. По его словам, они постоянно пытаются стереть из истории русскую культуру, а теперь ещё и "устраивают в парламентах овации фашистам".

"Рептилоидные русофобы на Западе постоянно пытаются вычеркнуть из истории Пушкина, Достоевского, Толстого, Чайковского, Шостаковича и других российских гениев. Не дают работать в Европе современным деятелям отечественного искусства. Теперь европейские театралы вместе со своими заокеанскими режиссёрами охотно устраивают овации престарелым фашистам в своих парламентах, а отнюдь не исполнителям из нашей страны", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Лайф сообщал, что МВД России объявило в розыск бывшего бойца СС "Галичина" Ярослава Хунку (Гунько), который был приглашён на заседание Парламента Канады. СК заочно предъявил ему обвинение в геноциде. В распоряжении следствия оказалось документальное подтверждение мест дислокации и ведения боевых действий дивизией СС "Галичина". В её составе Хунка убивал, чинил различные зверства против мирных жителей оккупированной тогда Львовской области УССР.

"Без анестезии кастрировала себя": Медведев предрёк Европе тяжёлые времена

"Без анестезии кастрировала себя": Медведев предрёк Европе тяжёлые времена

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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