Медведев назвал отменяющих русскую культуру представителей Запада рептилоидами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о "рептилоидных русофобах" на Западе. По его словам, они постоянно пытаются стереть из истории русскую культуру, а теперь ещё и "устраивают в парламентах овации фашистам".

"Рептилоидные русофобы на Западе постоянно пытаются вычеркнуть из истории Пушкина, Достоевского, Толстого, Чайковского, Шостаковича и других российских гениев. Не дают работать в Европе современным деятелям отечественного искусства. Теперь европейские театралы вместе со своими заокеанскими режиссёрами охотно устраивают овации престарелым фашистам в своих парламентах, а отнюдь не исполнителям из нашей страны", — написал он в соцсети "ВКонтакте".