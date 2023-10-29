"Без анестезии кастрировала себя": Медведев предрёк Европе тяжёлые времена

Энергетическое сотрудничество Европы с Россией испорчено или заморожено очень надолго. В связи с этим, как заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, теперь для Евросоюза наступили тяжёлые времена.

"Европа кроваво и без анестезии кастрировала себя, отказавшись от энергетического сотрудничества с нашей страной. Оно испорчено или заморожено очень надолго. Зато теперь Америка, потирая руки, поставляет Европе свой СПГ втридорога", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

В результате, как подчеркнул Медведев, экономики крупнейших европейских стран, которые на протяжении долгих лет были локомотивом ЕС, продемонстрировали значительное падение и "будут отрастать (если будут) очень медленно". А для более слабых стран Западной Европы это "дрянная перспектива", указал политик, отметив, что тяжёлые времена наступили надолго.