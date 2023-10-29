Ухудшение отношений с Россией грозит Евросоюзу вырождением. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик считает, что Москва и Вашингтон рано или поздно договорятся, а вот Брюссель своё былое влияние уже не вернёт.

По словам Медведева, Европа с подачи США стала злейшим врагом России и тем самым приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы, как РФ и Соединённые Штаты, договорятся о том, как жить в будущем, Вашингтону никуда не деться от России, Китая и Глобального Юга, отметил политик. Да и России нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой, добавил зампред СБ.

"А вот милой маленькой старушки Европы скоро не будет. Её безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников. А скоро просто выставит впавшую в маразм бабку на холодную улицу, безжалостно захлопнув за ней дверь в её же собственном доме", — подчеркнул Медведев на своей странице во "ВКонтакте".