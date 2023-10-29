Медведев показал разницу в масштабах митингов за Палестину и Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал два фото с митингов — в поддержку Палестины и Украины. Политик таким образом сравнил акции по численности. На снимке видно, что поддержать ближневосточное государство накануне в Турции пришло огромное количество людей. На фото же с проукраинской акции присутствуют только несколько человек.