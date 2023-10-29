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29 октября, 12:24
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Медведев показал разницу в масштабах митингов за Палестину и Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал два фото с митингов — в поддержку Палестины и Украины. Политик таким образом сравнил акции по численности. На снимке видно, что поддержать ближневосточное государство накануне в Турции пришло огромное количество людей. На фото же с проукраинской акции присутствуют только несколько человек.

Дмитрий Медведев опубликовал два фото со сравнением количества пришедших на митинги в поддержку Палестины и Украины. Скриншот © Telegram / Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев опубликовал два фото со сравнением количества пришедших на митинги в поддержку Палестины и Украины. Скриншот © Telegram / Дмитрий Медведев

"Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)", написал он в своём телеграм-канале.

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А ранее Медведев предупреждал, что операция Израиля в Газе состоится и будет иметь кровавые последствия. Политик советует вместо бойни заняться возобновлением процесса ближневосточного урегулирования и попытаться выполнить резолюцию Совбеза ООН 1967 года.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Нарыкова
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