СК заочно предъявил обвинение в геноциде 98-летнему украинскому нацисту Хунку

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в геноциде 98-летнему бывшему члену батальона СС "Галичина" Ярославу Хунку (прежняя фамилия — Гунько). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунку (он же Гунько, Гунька) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны", — говорится в телеграм-канале СК.

В распоряжении следствия оказалось документальное подтверждение мест дислокации и ведении боевых действий дивизией СС "Галичина". Известно, что 14-я добровольческая пехотная дивизия была сформирована Гитлером в апреле 1943 года. Туда набрали украинских добровольцев, в том числе уроженца села Умани Второй Польской Республики Ярослава Хунка 1925 года рождения. В составе дивизии он убивал, учинял различные зверства, направленные против этнической группы славян и иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.

Так, с 23 по 28 февраля 1944 года в н.п. Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) от рук нацистов погибло не менее 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков. Невинных людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костёле.

"Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.). В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунка в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь", — заявили в следкоме.