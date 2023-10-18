В ГД поддержали идею об экстрадиции из Канады украинского эсэсовца
Депутат Хамитов поддержал идею Шойгу об экстрадиции из Канады нациста Хунки
Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Лайфом назвал правильной и актуальной инициативой предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об экстрадиции из Канады бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунки (прежняя фамилия — Гунько).
"На его руках — кровь сотен, если не тысяч наших сограждан! То, с каким ликованием в Канаде приветствовали этого нацистского преступника, говорит о настроениях так называемых "цивилизованных стран" лучше любых их заявлений. У подобных преступлений нет и не может быть срока давности", — подчеркнул парламентарий.
Хамитов предупредил, что все, кто имел какое-то отношение к нацистским режимам, помогал им и укрывал преступников, понесут самое суровое наказание. По его словам, для того чтобы нацизм больше никогда и нигде не смог поднять голову, необходимо ликвидировать все его очаги во всём мире.
Напомним, 24 сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады, где вместе с премьером Джастином Трюдо горячо чествовал 98-летнего бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько). Происходящее вызвало громкий скандал и возмущение во всём мире. Спикеру Палаты общин Энтони Роту пришлось извиниться за приглашение престарелого нациста, после чего он покинул свой пост. Затем извинения принёс и сам Трюдо. Оказалось, что после шумихи семья преступника вынуждена скрываться. Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады старого нациста.
ТАСС