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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 18:06

В ГД поддержали идею об экстрадиции из Канады украинского эсэсовца

Депутат Хамитов поддержал идею Шойгу об экстрадиции из Канады нациста Хунки

Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Лайфом назвал правильной и актуальной инициативой предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об экстрадиции из Канады бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунки (прежняя фамилия — Гунько).

"На его руках — кровь сотен, если не тысяч наших сограждан! То, с каким ликованием в Канаде приветствовали этого нацистского преступника, говорит о настроениях так называемых "цивилизованных стран" лучше любых их заявлений. У подобных преступлений нет и не может быть срока давности", — подчеркнул парламентарий.

Хамитов предупредил, что все, кто имел какое-то отношение к нацистским режимам, помогал им и укрывал преступников, понесут самое суровое наказание. По его словам, для того чтобы нацизм больше никогда и нигде не смог поднять голову, необходимо ликвидировать все его очаги во всём мире.

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Напомним, 24 сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады, где вместе с премьером Джастином Трюдо горячо чествовал 98-летнего бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько). Происходящее вызвало громкий скандал и возмущение во всём мире. Спикеру Палаты общин Энтони Роту пришлось извиниться за приглашение престарелого нациста, после чего он покинул свой пост. Затем извинения принёс и сам Трюдо. Оказалось, что после шумихи семья преступника вынуждена скрываться. Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады старого нациста.

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ТАСС

Ольга Годуненко
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