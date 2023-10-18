Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Лайфом назвал правильной и актуальной инициативой предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об экстрадиции из Канады бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунки (прежняя фамилия — Гунько).

"На его руках — кровь сотен, если не тысяч наших сограждан! То, с каким ликованием в Канаде приветствовали этого нацистского преступника, говорит о настроениях так называемых "цивилизованных стран" лучше любых их заявлений. У подобных преступлений нет и не может быть срока давности", — подчеркнул парламентарий.