Стала известна судьба украинского эсэсовца Хунки и его семьи после скандала
CBC: Скандал вынудил украинского эсэсовца Хунку и его семью скрываться
Бывший украинский эсэсовец Ярослав Хунка (прежняя фамилия — Гунько) и его семья вынуждены скрываться после скандала в Парламенте Канады. Об этом сообщает телевизионный канал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.
Женщина рассказала журналистам, что в настоящее время родные бывшего эсэсовца, как и он сам, боятся показать свои лица. Она подчеркнула, что не знала о нацистском прошлом своего украинского друга, добавив, что его семью не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный приём в Парламенте.
"Они думали, что он будет находиться в одной комнате с Владимиром Зеленским", — заключила Бонанфан.
Напомним, ранее в Парламенте Канады премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". После этого разразился мировой скандал. Спустя время спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, а также покинул свой пост. Извинился и сам Трюдо, отметив, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула канадского премьера в продолжении спонсирования нацизма.
ТАСС / АР / Patrick Doyle