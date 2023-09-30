Стала известна судьба украинского эсэсовца Хунки и его семьи после скандала

Бывший украинский эсэсовец Ярослав Хунка (прежняя фамилия — Гунько) и его семья вынуждены скрываться после скандала в Парламенте Канады. Об этом сообщает телевизионный канал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.

Женщина рассказала журналистам, что в настоящее время родные бывшего эсэсовца, как и он сам, боятся показать свои лица. Она подчеркнула, что не знала о нацистском прошлом своего украинского друга, добавив, что его семью не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный приём в Парламенте.