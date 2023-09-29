Захарова призвала запросить список "друзей" эсэсовца Хунки в Южной Америке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала заявление 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунки о его планах уехать "к своим друзьям в Южную Америку" после скандала в Парламенте Канады.

"Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10–15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже... Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!" — заявила дипломат.