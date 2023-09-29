Захарова призвала запросить список "друзей" эсэсовца Хунки в Южной Америке
Захарова: Необходимо запросить список друзей ветерана СС Хунки в Южной Америке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала заявление 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунки о его планах уехать "к своим друзьям в Южную Америку" после скандала в Парламенте Канады.
"Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10–15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже... Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!" — заявила дипломат.
Ранее некоторые СМИ опубликовали заявление канадского телевидения, которое утверждало, что дозвонилось до экс-члена СС "Галичина" Ярослава Хунки. В нём приводилось признание эсэсовца в том, что он хотел лишь "тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку".
Мировой скандал разгорелся после того, как в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало и он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.
t.me/ МИД России