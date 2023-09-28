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28 сентября, 18:43

В Канаде закрыли фонд эсэсовца после запроса России

Канадский университет Альберты закрыл фонд эсэсовца Хунки после запроса России

<p>Бывший эсэсовец Ярослав Хунк (Гунько). Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Wvf1ZtEmw9M" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CTV News</a></p>

Бывший эсэсовец Ярослав Хунк (Гунько). Обложка © YouTube / CTV News

Канадский университет Альберты закрыл образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки спустя несколько часов после обращения российского посольства. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Он пояснил, что российские дипломаты обнаружили, что у Хунки есть собственный образовательный фонд. В связи с этим посольство направило письмо университету, где, в частности, спрашивалось, как они относятся к этому. В вузе заявили, что из-за скандала в канадском парламенте с нацистом они иметь дело больше не хотят.

"Сегодня утром университет публично объявил, что он закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной", — приводит РИА "Новости" слова Степанова.

В Кремле рассчитывают, что Канада вынесет урок из позорной истории с нацистом

В Кремле рассчитывают, что Канада вынесет урок из позорной истории с нацистом

Напомним, ранее в Парламенте Канады премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". После этого разразился мировой скандал. Спустя время спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, а также покинул свой пост. Извинился и сам Трюдо. Он отметил, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула канадского премьера в продолжении спонсирования нацизма.

Наталья Исакова
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