В Канаде закрыли фонд эсэсовца после запроса России
Канадский университет Альберты закрыл фонд эсэсовца Хунки после запроса России
Бывший эсэсовец Ярослав Хунк (Гунько). Обложка © YouTube / CTV News
Канадский университет Альберты закрыл образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки спустя несколько часов после обращения российского посольства. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Он пояснил, что российские дипломаты обнаружили, что у Хунки есть собственный образовательный фонд. В связи с этим посольство направило письмо университету, где, в частности, спрашивалось, как они относятся к этому. В вузе заявили, что из-за скандала в канадском парламенте с нацистом они иметь дело больше не хотят.
"Сегодня утром университет публично объявил, что он закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной", — приводит РИА "Новости" слова Степанова.
Напомним, ранее в Парламенте Канады премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". После этого разразился мировой скандал. Спустя время спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, а также покинул свой пост. Извинился и сам Трюдо. Он отметил, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула канадского премьера в продолжении спонсирования нацизма.