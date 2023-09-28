В Канаде закрыли фонд эсэсовца после запроса России

Он пояснил, что российские дипломаты обнаружили, что у Хунки есть собственный образовательный фонд. В связи с этим посольство направило письмо университету, где, в частности, спрашивалось, как они относятся к этому. В вузе заявили, что из-за скандала в канадском парламенте с нацистом они иметь дело больше не хотят.