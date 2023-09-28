В Кремле рассчитывают, что Канада вынесет урок из позорной истории с нацистом

Канада должна вынести урок из позорной истории с чествованием нациста в парламенте страны и в дальнейшем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации [по осуждению нацизма], чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами", — сказал представитель Кремля журналистам.