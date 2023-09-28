В Кремле рассчитывают, что Канада вынесет урок из позорной истории с нацистом
Песков призвал Канаду солидаризироваться с инициативами РФ по осуждению нацизма
Канада должна вынести урок из позорной истории с чествованием нациста в парламенте страны и в дальнейшем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации [по осуждению нацизма], чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что Москва на международных площадках выдвинет ещё не одну инициативу по принятию документов с осуждением нацизма как такового, так и его современных проявлений.
Напомним, ранее в Парламенте Канады премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". После этого разразился мировой скандал. Спустя время спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, а также покинул свой пост. Извинился и сам Трюдо. Он отметил, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула канадского премьера в продолжении спонсирования нацизма.
ТАСС / AP / Patrick Doyle