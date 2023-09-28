Гаврилов заявил, что Трюдо не извинился перед русскими за чествование эсэсовца
Гаврилов: Трюдо извинился за чествование нациста перед всеми, кроме русских
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны перед всеми, кроме русских. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"К вечеру Трюдо извинился перед всеми, перед, я не знаю, убитыми собаками в ходе войны, но не перед русскими. Это принципиальная позиция", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Гаврилов отметил, что действия Трюдо являются в высшей степени циничными. По его словам, всё это объясняется "откровенной и явной русофобией". Он также указал, что на Западе хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны.
Ранее Лайф писал о том, что в Парламенте Канады Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". После этого разразился мировой скандал. Спустя время спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, а также покинул свой пост. Извинился и сам Трюдо. Он отметил, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Случившееся также осудил МИД Германии.
ТАСС / Zuma