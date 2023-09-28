Гаврилов заявил, что Трюдо не извинился перед русскими за чествование эсэсовца

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны перед всеми, кроме русских. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"К вечеру Трюдо извинился перед всеми, перед, я не знаю, убитыми собаками в ходе войны, но не перед русскими. Это принципиальная позиция", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".