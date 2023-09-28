Посол России пригрозил уголовным делом в связи с чествованием эсэсовца в Канаде

После инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в Парламенте Канады Россия готовится возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, слова которого цитирует в соцсети X дипмиссия.