Посол России пригрозил уголовным делом в связи с чествованием эсэсовца в Канаде
Посол Степанов: Россия может завести дело из-за чествования эсэсовца в Канаде
Украинский эсэсовец Ярослав Хунка. Обложка © ТАСС / Patrick Doyle
После инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в Парламенте Канады Россия готовится возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, слова которого цитирует в соцсети X дипмиссия.
"Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции", — заявил Степанов.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда был также приглашён бывший член дивизии СС "Галичина", 98-летний Ярослав Хунка (Гунька). Его стоя поприветствовали Зеленский, канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за произошедшее, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунки. Однако Россия всё равно потребовала объяснений, а Польша — извинений. В ООН тоже осудили чествование нациста. А в МИД РФ пообещали не оставлять инцидент без ответа. Также министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава должна добиться от Оттавы экстрадиции бывшего члена дивизии СС.