Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады украинского нациста Хунка
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько). Он указал, что правительство североамериканского государства и международные организации официально признали преступное прошлое пожилого украинского нациста.
"Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", — цитирует его пресс-служба Минобороны РФ.
Указывается, что факты непосредственного участия Гунько в зверствах против мирного населения Львовской области, в том числе в геноциде поляков и евреев, дают основания для его выдачи и дальнейшего привлечения к ответственности. Подчёркивается также отсутствие сроков давности у таких деяний.
Напомним, Владимир Зеленский посетил парламент Канады, где вместе с премьер-министром страны Джастином Трюдо горячо чествовал 98-летнего Ярослава Хунка. Происходящее вызвало скандал мирового уровня, после чего спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение престарелого нациста и покинул свой пост. Позднее извинения принёс и сам Трюдо. Оказалось, что после шумихи семья преступника вынуждена скрываться.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ