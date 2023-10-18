Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады украинского нациста Хунка

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько). Он указал, что правительство североамериканского государства и международные организации официально признали преступное прошлое пожилого украинского нациста.

"Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", — цитирует его пресс-служба Минобороны РФ.