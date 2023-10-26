МВД России объявило в розыск 98-летнего украинца из СС "Галичина" Хунку
Член батальона СС Ярослав Хунка. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Doyle
В России объявили в розыск 98-летнего бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунку (Гунько). Об этом говорят данные базы розыска МВД РФ.
"Ярослав Хунка... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается на сайте ведомства.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунки, отметив, что Правительство Канады и международные организации официально признали преступное прошлое пожилого украинского нациста. В Госдуме поддержали инициативу. А СК заочно предъявил Хунке обвинение в геноциде. В распоряжении следствия оказалось документальное подтверждение мест дислокации и ведения боевых действий дивизией СС "Галичина". В составе дивизии Хунка убивал, чинил различные зверства против мирных жителей оккупированной тогда Львовской области УССР.