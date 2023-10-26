Регион

Уведомления отключены

26 октября, 12:14
4535

МВД России объявило в розыск 98-летнего украинца из СС "Галичина" Хунку

<p>Член батальона СС Ярослав Хунка. Обложка © ТАСС / AP / <strong style="font-weight: bold;"> </strong>Patrick Doyle</p>

Член батальона СС Ярослав Хунка. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Doyle

В России объявили в розыск 98-летнего бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунку (Гунько). Об этом говорят данные базы розыска МВД РФ.

"Ярослав Хунка... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", сообщается на сайте ведомства.

"Чудовищное надругательство": Трюдо "переобулся" после чествования нациста в Парламенте Канады

"Чудовищное надругательство": Трюдо "переобулся" после чествования нациста в Парламенте Канады

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунки, отметив, что Правительство Канады и международные организации официально признали преступное прошлое пожилого украинского нациста. В Госдуме поддержали инициативу. А СК заочно предъявил Хунке обвинение в геноциде. В распоряжении следствия оказалось документальное подтверждение мест дислокации и ведения боевых действий дивизией СС "Галичина". В составе дивизии Хунка убивал, чинил различные зверства против мирных жителей оккупированной тогда Львовской области УССР.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров