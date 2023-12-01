В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы. Обложка © Shutterstock

Песков: РФ строит свою политику с учётом сохранения санкций на долгие годы

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

В Москве уверены, что антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, и выстраивают политику исходя из этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.