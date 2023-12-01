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В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

Песков: РФ строит свою политику с учётом сохранения санкций на долгие годы

1 декабря, 09:45
<p>В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы. Обложка © Shutterstock</p>

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы. Обложка © Shutterstock

В Москве уверены, что антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, и выстраивают политику исходя из этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не сомневаемся, что эти санкции на долгие годы", отметил представитель Кремля.

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Напомним, что сейчас Евросоюз готовит уже 12-й пакет санкций против РФ, по данным СМИ, на этот раз могут быть введены ограничения суммой в $5,3 миллиарда. При этом группа стран-членов настаивает на смягчении предложений ЕС. А в Венгрии уже открыто заявляют, что санкции против Москвы провалились.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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