В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
Песков: РФ строит свою политику с учётом сохранения санкций на долгие годы
В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы. Обложка © Shutterstock
В Москве уверены, что антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, и выстраивают политику исходя из этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не сомневаемся, что эти санкции на долгие годы", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что сейчас Евросоюз готовит уже 12-й пакет санкций против РФ, по данным СМИ, на этот раз могут быть введены ограничения суммой в $5,3 миллиарда. При этом группа стран-членов настаивает на смягчении предложений ЕС. А в Венгрии уже открыто заявляют, что санкции против Москвы провалились.