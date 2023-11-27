Глава МИД Венгрии на простом примере показал, что санкции против России провалились
Сийярто: Массовое уклонение от санкций против России говорит об их провале
Массовые попытки стран уклониться от санкций против России говорят о том, что ограничения не работают. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, многочисленные попытки государства избежать санкций обсуждались на совещании министров внешней торговли стран Евросоюза, которое прошло в Брюсселе.
"Политика санкций провалилась, от неё больше вреда, чем пользы. Сам факт того, что происходит широкомасштабное уклонение от санкций, является ещё одним доказательством, что санкции не сработали", — сказал глава венгерского МИД в беседе с журналистами.
По словам Сийярто, то, что на повестке дня стоял вопрос уклонения от санкций против РФ, доказывает бессмысленность карательных мер и невозможность добиться первоначальных целей с помощью рестрикций.
Ранее СМИ узнали, что в Евросоюзе хотят смягчить предложения Брюсселя по санкциям против РФ. В объединении боятся потерять конкурентоспособность европейских компаний. Тем временем в США уже начали отказываться от санкций против России. Эксперты считают, что в Штатах осознали — ограничения вредят экономике.
Getty Images / Cem Ozdel