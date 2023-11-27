Глава МИД Венгрии на простом примере показал, что санкции против России провалились

Массовые попытки стран уклониться от санкций против России говорят о том, что ограничения не работают. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, многочисленные попытки государства избежать санкций обсуждались на совещании министров внешней торговли стран Евросоюза, которое прошло в Брюсселе.

"Политика санкций провалилась, от неё больше вреда, чем пользы. Сам факт того, что происходит широкомасштабное уклонение от санкций, является ещё одним доказательством, что санкции не сработали", — сказал глава венгерского МИД в беседе с журналистами.