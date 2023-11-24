Американист объяснил, почему в Нью-Джерси отказались от санкций против России
Эксперт Васильев: Нью-Джерси остановил санкции против РФ из-за вреда экономике
Приостановка исполнения закона об антироссийских санкциях в американском штате Нью-Джерси — ожидаемый результат ввиду того, что попытки обвалить экономику РФ вредят самим США. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
Американист напомнил о том, что штаты США автономны не только с точки зрения принятия законов, но и имеют экономическую самостоятельность. При этом Нью-Джерси далеко не на лидирующих позициях по экономическому благополучию, и, возможно, власти решили отказаться от санкций, чтобы хоть как-то улучшить положение.
"Все эти санкции уже бьют по экономике. Наносят больший ущерб экономике штата, нежели экономике Российской Федерации. Они говорят (федеральному правительству США. — Прим. Лайфа): "Мы готовы поддержать санкционную политику, но только за ваш счёт", — объяснил политический эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
Напомним, сегодня стало известно о том, что в штате Нью-Джерси приостановлено исполнение закона о санкциях против компаний, имеющих связи с Россией. В СМИ рассказали, что этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую планировалось внести в чёрный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи.
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