Американист объяснил, почему в Нью-Джерси отказались от санкций против России

Приостановка исполнения закона об антироссийских санкциях в американском штате Нью-Джерси — ожидаемый результат ввиду того, что попытки обвалить экономику РФ вредят самим США. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Американист напомнил о том, что штаты США автономны не только с точки зрения принятия законов, но и имеют экономическую самостоятельность. При этом Нью-Джерси далеко не на лидирующих позициях по экономическому благополучию, и, возможно, власти решили отказаться от санкций, чтобы хоть как-то улучшить положение.

"Все эти санкции уже бьют по экономике. Наносят больший ущерб экономике штата, нежели экономике Российской Федерации. Они говорят (федеральному правительству США. — Прим. Лайфа): "Мы готовы поддержать санкционную политику, но только за ваш счёт", — объяснил политический эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".