Зеленский ввёл санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против 147 физических 303 юридических лиц. Большая часть тех, кого они коснутся, из России. Документы опубликованы на сайте офиса Зеленского.

Физические лица, против которых будут действовать новые санкции, преимущественно — российские военные, представители СМИ и чиновники. Юридические лица, которые попали под санкции, по большей части работают в сфере авиации, строительства, технологии, а зарегистрированы в России, Китае, ОАЭ и на Кипре, а также в ряде других государств.