Зеленский ввёл санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против 147 физических 303 юридических лиц. Большая часть тех, кого они коснутся, из России. Документы опубликованы на сайте офиса Зеленского.
Физические лица, против которых будут действовать новые санкции, преимущественно — российские военные, представители СМИ и чиновники. Юридические лица, которые попали под санкции, по большей части работают в сфере авиации, строительства, технологии, а зарегистрированы в России, Китае, ОАЭ и на Кипре, а также в ряде других государств.
Ранее в интервью американскому телеканалу Зеленский заявил, что Украина может остановить конфликт, но для этого Киеву придётся отдать Москве Крым и Донбасс, а такой вариант неприемлем. Также он отметил, что готов выслушать предложения экс-президента Дональда Трампа, предлагавшего формулу урегулирования, но если она подразумевает сдачу территории, то он откажется.
Getty Images / Europa Press News