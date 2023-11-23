В Китае объяснили "плач" главы офиса Зеленского
Sohu: Украина хочет сыграть на жалости Вашингтона
Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Украине в исторической перспективе грозит вымирание, было сделано для того, чтобы сыграть на жалости США и вернуть внимание Вашингтона. Об этом заявил обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао.
По его мнению, Киев хочет вызвать жалость у американской стороны и буквально кричит: "Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне". В частности, слова Подоляка связаны с непрекращающимися неудачами на фронте: ВСУ не хватает живой силы, к тому же ситуацию ухудшает массовое дезертирство. Также дело в возможности мирного урегулирования конфликта: Украина ищет повод завершить его, поскольку видит усталость Запада и уже начинает готовить почву для диалога с Россией.
Вместе с тем обозреватель допустил, что Подоляк таким образом может выпрашивать у Вашингтона очередную дополнительную помощь. Также не исключено, что "плач" украинского чиновника связан не только с необходимостью отвлечь Белый дом от конфликта на Ближнем Востоке, но и с американо-украинским форумом по оборонной промышленности в следующем месяце.
"Нынешняя попытка Подоляка сыграть на жалости, можно сказать, как нельзя кстати", — говорится в материале.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Вместе с тем он согласился, что в этом поможет признание Крыма и Донбасса частью России, однако отметил, что подобную инициативу поддерживать не готов. Подробнее о том, зачем глава Незалежной обратился к Трампу и признал бессилие перед Армией России, — в нашем материале.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky