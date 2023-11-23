Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Украине в исторической перспективе грозит вымирание, было сделано для того, чтобы сыграть на жалости США и вернуть внимание Вашингтона. Об этом заявил обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао.

По его мнению, Киев хочет вызвать жалость у американской стороны и буквально кричит: "Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне". В частности, слова Подоляка связаны с непрекращающимися неудачами на фронте: ВСУ не хватает живой силы, к тому же ситуацию ухудшает массовое дезертирство. Также дело в возможности мирного урегулирования конфликта: Украина ищет повод завершить его, поскольку видит усталость Запада и уже начинает готовить почву для диалога с Россией.

Вместе с тем обозреватель допустил, что Подоляк таким образом может выпрашивать у Вашингтона очередную дополнительную помощь. Также не исключено, что "плач" украинского чиновника связан не только с необходимостью отвлечь Белый дом от конфликта на Ближнем Востоке, но и с американо-украинским форумом по оборонной промышленности в следующем месяце.