Спикер Конгресса заставил Белый дом понервничать из-за Украины
Politico: Белый дом обеспокоен из-за задержек голосования Конгресса по Украине
Администрация действующего американского лидера Джо Байдена беспокоится из-за действий нового спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который тянет время по вопросам предоставления помощи киевскому режиму. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Динамика республиканцев в Палате представителей беспокоит западное крыло Белого дома. Спикер Майк Джонсон обозначил, что в определённый момент вынесет Украину на голосование, но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам", — говорится в материале.
В статье указывается, что представители Демократической партии США раздосадованы действиями председателя нижней палаты парламента, так как вопрос поддержки Киева "достигает кризисной точки". Демократы надеются, что после перерыва в работе законодателей и предстоящего Дня благодарения народные избранники обсудят запросы Байдена по нацбезопасности, которые включают в себя финансирование других государств, в том числе Украины и Израиля.
Помимо этого, нет уверенности в том, что контролирующие Палату представителей республиканцы вместе с Джонсоном успеют вынести на обсуждение и принять эти инициативы до рождественских праздников. В то же время законотворцы в беседе с журналистами признаются, что вопрос о финансировании Киева упирается именно в решение спикера, который определяет, когда и как его будут обсуждать в парламенте, а представители обеих партий и так выступают за продолжение оказания помощи Украине.
Напомним, что 17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. В связи с этим некоторые зарубежные издания предположили, что американские законодатели не смогут согласовать новый пакет помощи для Украины раньше середины декабря, а при наихудшем сценарии Киев получит деньги лишь в начале 2024 года.
Getty Images / Win McNamee