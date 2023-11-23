Спикер Конгресса заставил Белый дом понервничать из-за Украины

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена беспокоится из-за действий нового спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который тянет время по вопросам предоставления помощи киевскому режиму. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"Динамика республиканцев в Палате представителей беспокоит западное крыло Белого дома. Спикер Майк Джонсон обозначил, что в определённый момент вынесет Украину на голосование, но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам", — говорится в материале.

В статье указывается, что представители Демократической партии США раздосадованы действиями председателя нижней палаты парламента, так как вопрос поддержки Киева "достигает кризисной точки". Демократы надеются, что после перерыва в работе законодателей и предстоящего Дня благодарения народные избранники обсудят запросы Байдена по нацбезопасности, которые включают в себя финансирование других государств, в том числе Украины и Израиля.