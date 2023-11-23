Серебро или пуля: Почему признания Зеленского тянут на перемирие с Россией Зачем Владимир Зеленский обратился к Трампу и предложил обсудить его план урегулирования конфликта, а также признал бессилие перед Армией России. 22 ноября, 21:40 Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина может остановить конфликт, но для этого Киеву придётся отдать Москве Крым и Донбасс, а это невозможно. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

В интервью американскому телеканалу Fox News глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина может остановить конфликт, но для этого Киеву придётся отдать Москве Крым и Донбасс, а это невозможно. Также он отметил, что готов выслушать предложения экс-президента Дональда Трампа, предлагавшего формулу урегулирования, но если она подразумевает сдачу территории, то он откажется.

— Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов (с ним встретиться. — Прим. ред.). Конечно, если у него есть чёткий мирный план, он может поделиться им со мной, — сказал Зеленский.

Зеленский признал, что ВСУ демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении, и отметил, что ВСУ "трудно оставаться сильными".

Ранее в публикации The Telegraph журналисты отметили, что Зеленский, находясь под сильным международным давлением, стремится создать впечатление, что контрнаступление армии не остановилось. В начале ноября об этом говорил главком ВСУ Валерий Залужный. И проблемы украинских подразделений, которые не могут наступать, затянутся до весны.

Эксперты считают, что апелляция к готовности обсуждать возможную формулу переговоров с Трампом, который, согласно американским рейтингам, опережает действующего президента Америки Джо Байдена, это не только попытка завязать контакты с будущим сменщиком Байдена, но и мистификация перед администрацией Белого дома, которая призвана продемонстрировать, что у Зеленского есть козырь в рукаве.

Но все понимают, что Трамп не сможет обеспечить защиту Зеленскому, пока в случае возможной победы на выборах президента он не получит необходимые полномочия. А Демократической партии будет не выгоден такой свидетель, который запросто может сдать всю администрацию, что называется, с потрохами. И тогда новый президент по масштабу кампании преследования мог бы переплюнуть действия своих оппонентов.

Владимир Зеленский находится в положении политического трупа, и он пытается при помощи фокусов и медиаманипуляций не стать мертвецом фактическим, считает ряд экспертов.

— Формально Зеленский говорит о готовности обсуждать перемирие, но по факту отказывается от этого и выставляет неприемлемые условия. Ситуация напоминает борьбу с алкоголизмом. Человек для начала должен самостоятельно признать своё состояние проблемой. И затем уже начать с ним бороться. Без признания проблемы никакое движение вперёд невозможно. Та же самая ситуация с миром на Украине: Киев должен признать ответственность за развязывание агрессии, отказаться от территориальных претензий к России, признать её суверенитет над Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и вывести войска с оккупированных ВСУ территорий. Однако Зеленский продолжает обвинять Россию и ставит крест на любых инициативах Трампа, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По словам политолога, как бы ни развивались события в США, кризис на Украине можно преодолеть только военным путём, когда будут освобождены территории, оккупированные киевским режимом, и определением их будущего самими жителями России и бывшей Украины.

Авторы Елена Стафеева