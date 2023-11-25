Bloomberg: В Евросоюзе хотят смягчить предложения Брюсселя по санкциям против РФ
В Евросоюзе выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям в отношении России. В объединении боятся потерять конкурентоспособность европейских компаний.
"Группа стран-членов настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны", — говорится в сообщении агентства Bloomberg.
Там отметили, что Еврокомиссия предложила запретить импортёрам перепродавать некоторые товары России. Брюссель также хочет требовать у компаний депозит на определённую сумму, половина которой будет переводиться в фонд для Украины в случае нарушения фирмой санкций, а контракты с такой компанией предложили расторгать.
В статье сказано, что некоторые представители стран опасаются этих предложений, а также требований по контрактам, которые могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными. Страны хотят сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые будет распространяться предложенная мера, заключает автор материала.
Ранее стало известно о том, что в штате Нью-Джерси приостановлено исполнение закона о санкциях против компаний, имеющих связи с Россией. В СМИ рассказали, что этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую планировалось внести в чёрный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи.
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