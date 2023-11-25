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Регион
Опубликовано 25 ноября 2023, 12:57
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Глава Минтранса раскрыл число самолётов, потерянных Россией из-за санкций

Савельев: Россия потеряла 76 пассажирских самолётов из-за западных санкций

В результате действий западных санкций Россия потеряла 76 пассажирских самолётов, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолёты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", — сказал он.

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Напомним, в конце марта 2022 года из-за западных санкций зарубежные авиавласти начали арестовывать российские самолёты. Тогда было известно о 78 изъятых лайнерах.

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Матвей Константинов
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