Глава Минтранса раскрыл число самолётов, потерянных Россией из-за санкций
Савельев: Россия потеряла 76 пассажирских самолётов из-за западных санкций
В результате действий западных санкций Россия потеряла 76 пассажирских самолётов, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолёты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", — сказал он.
Напомним, в конце марта 2022 года из-за западных санкций зарубежные авиавласти начали арестовывать российские самолёты. Тогда было известно о 78 изъятых лайнерах.
LIFE