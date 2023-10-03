"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга по 17 самолётам

"Аэрофлот" завершил урегулирование отношений по 17 воздушным судам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital, право собственности на них перешло российскому страховщику НСК, выплатившему требуемую сумму. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

"В соответствии с достигнутыми договорённостями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", — сообщает авиаперевозчик, добавляя, что продолжаются переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями самолётов иностранного производства.