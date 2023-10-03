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2 октября, 22:08

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга по 17 самолётам

"Аэрофлот" завершил урегулирование отношений по 17 воздушным судам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital, право собственности на них перешло российскому страховщику НСК, выплатившему требуемую сумму. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

"В соответствии с достигнутыми договорённостями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", — сообщает авиаперевозчик, добавляя, что продолжаются переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями самолётов иностранного производства.

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А ранее Минтранс заверил, что проблемы с лизингом у дочерних предприятий Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не скажутся на полётах российских перевозчиков по зарубежным направлениям. Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время будут заключены новые контракты, чтобы исключить все возможные правовые риски.

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Telegram / "Аэрофлот"

Лариса Сафронова
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