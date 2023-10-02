"Аэрофлот" ввёл дополнительную компенсацию за задержку рейсов, но есть нюанс

С сегодняшнего дня "Аэрофлот" вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Она будет заключаться в начислении миль программы лояльности, но только в тех случаях, когда вылет переносится по вине перевозчика.

"Аэрофлот" со 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, если время задержки рейса составит от двух до четырёх часов, то пассажиру полагается 2000 компенсационных миль, от четырёх до восьми часов — 3000 миль, а от восьми часов — 4000 миль. Уточняется, что эти бонусы являются неквалификационными.

Если номер участника программы лояльности указан в бронировании, то компенсационные мили будут начисляться автоматически, а в остальных случаях пассажирам необходимо зарегистрироваться в программе "Аэрофлот Бонус". После этого следует написать онлайн-запрос через обратную связь, указав тему "Задержка рейса". Сделать это, указывает авиаперевозчик, необходимо в 30-дневный срок.