Пассажиры "Аэрофлота" пожаловались, что дважды не смогли улететь из Шереметьево в Турцию

Около 400 пассажиров дважды не сумели улететь из Москвы в Анталью: первый самолёт экстренно посадили из-за возгорания двигателя, а второй оказался неисправен. Об этом сообщает SHOT.

400 пассажиров в Шереметьево дважды не смогли вылететь в Турцию рейсом "Аэрофлота". Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, вчера спустя 40 минут после вылета рейс SU2148 авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сел в Шереметьево. Экипаж объявил, что самолёт вынужден вернуться, при этом пилот взволнованным голосом просил пристегнуться и наклонить головы. По предварительным данным, посадить судно пришлось из-за возгорания двигателя, точную причину устанавливают эксперты.

После посадки пассажирам дали ваучеры на 600 рублей "на питание" и пересадили на другой самолёт, однако и ему было не суждено улететь. Люди прождали на борту полтора часа, после чего пилот заявил о неисправности "боинга", который так и не удалось починить. В итоге российские туристы вылетели в Турцию только сегодня утром. Сейчас борт на подлёте к Анталье.