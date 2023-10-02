В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, ещё 10 отменили
Более двадцати авиарейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево оказались задержаны, ещё десять были отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса вылетов и прилётов "Яндекс. Расписание".
Так, по данным на 10:30 по московскому времени, во Внуково три рейса задержаны и десять отменены. В Домодедово не могут вылететь пассажиры десяти рейсов, а в Шереметьево — девяти.
Причиной изменений в расписании самолётов стала непогода: столичный регион заволокло туманом, особенно густая дымка наблюдается в граничащих с северо-западом Москвы районах. Видимость в некоторых местах не превышает 100 метров.
А ранее Лайф рассказывал о сбоях в работе авиасообщения Турции из-за непогоды. Сильнее всего стихия ударила по Стамбулу и ряду популярных курортов, на которые обрушились сильные ливни. Причём массовые задержки и отмена рейсов коснулись не только внутренних, но и международных направлений. Время ожидания некоторых пассажиров уже превысило четыре-шесть часов.
ТАСС / Сергей Бобылев