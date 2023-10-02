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2 октября, 07:47

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, ещё 10 отменили

Более двадцати авиарейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево оказались задержаны, ещё десять были отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса вылетов и прилётов "Яндекс. Расписание".

Так, по данным на 10:30 по московскому времени, во Внуково три рейса задержаны и десять отменены. В Домодедово не могут вылететь пассажиры десяти рейсов, а в Шереметьево — девяти.

Причиной изменений в расписании самолётов стала непогода: столичный регион заволокло туманом, особенно густая дымка наблюдается в граничащих с северо-западом Москвы районах. Видимость в некоторых местах не превышает 100 метров.

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А ранее Лайф рассказывал о сбоях в работе авиасообщения Турции из-за непогоды. Сильнее всего стихия ударила по Стамбулу и ряду популярных курортов, на которые обрушились сильные ливни. Причём массовые задержки и отмена рейсов коснулись не только внутренних, но и международных направлений. Время ожидания некоторых пассажиров уже превысило четыре-шесть часов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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