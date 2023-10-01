Ливни в Турции спровоцировали массовые задержки и отмену авиарейсов
Мощные ливни в Турции привели к сбою в работе авиасообщения страны. Массовые задержки и отмена рейсов коснулись не только внутренних, но и международных направлений. Отправки некоторых самолётов пассажирам приходится ждать по четыре-шесть часов.
Сильнее всего стихия ударила по Стамбулу и ряду популярных курортов. Рейс из города в Новосибирск вылетел на шесть с половиной часов позже первоначального времени. Полёты в Бахрейн, Мюнхен, Париж и Брюссель отменены, а рейсов в Лондон, Афины и Тель-Авив посетителям воздушных гаваней пришлось ожидать от трёх до четырёх часов. В аэропортах Антальи ситуация более благоприятная — авиалайнеры в Москву и Петербург придержали лишь на два с половиной часа.
Обильные осадки обрушились на Турцию 1 октября после продолжительной засухи. Некоторые регионы страны были подтоплены. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник ожидается новый удар стихии.
А неделей ранее в аэропорту Иркутска был задержан рейс на Пхукет. Пассажирам пришлось ждать отправки три дня. По данным авиакомпании, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
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