Ливни в Турции спровоцировали массовые задержки и отмену авиарейсов

Мощные ливни в Турции привели к сбою в работе авиасообщения страны. Массовые задержки и отмена рейсов коснулись не только внутренних, но и международных направлений. Отправки некоторых самолётов пассажирам приходится ждать по четыре-шесть часов.

Сильнее всего стихия ударила по Стамбулу и ряду популярных курортов. Рейс из города в Новосибирск вылетел на шесть с половиной часов позже первоначального времени. Полёты в Бахрейн, Мюнхен, Париж и Брюссель отменены, а рейсов в Лондон, Афины и Тель-Авив посетителям воздушных гаваней пришлось ожидать от трёх до четырёх часов. В аэропортах Антальи ситуация более благоприятная — авиалайнеры в Москву и Петербург придержали лишь на два с половиной часа.