"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo
Регистрация на рейсы "Аэрофлота" и "Победы" затруднена из-за сбоя в Leonardo
Сбой в системе бронирования Leonardo затрудняет процесс регистрации в аэропортах маршрутной сети "Аэрофлота" и компании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчиков.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-трэвел") затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", — говорится в пресс-релизе "Аэрофлота".
При этом в лоукостере "Победа" сообщили, что регистрация в аэропортах в настоящий момент происходит в ручном режиме.
Ранее в петербургских Шушарах и в аэропорту Пулково было нарушено энергоснабжение. По словам местных, за час до отключения они слышали громкий звук и видели яркую вспышку.
ТАСС / Гавриил Григоров