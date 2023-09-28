"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo

Сбой в системе бронирования Leonardo затрудняет процесс регистрации в аэропортах маршрутной сети "Аэрофлота" и компании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчиков.

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-трэвел") затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", — говорится в пресс-релизе "Аэрофлота".

При этом в лоукостере "Победа" сообщили, что регистрация в аэропортах в настоящий момент происходит в ручном режиме.