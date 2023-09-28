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28 сентября, 08:48

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo

Регистрация на рейсы "Аэрофлота" и "Победы" затруднена из-за сбоя в Leonardo

Сбой в системе бронирования Leonardo затрудняет процесс регистрации в аэропортах маршрутной сети "Аэрофлота" и компании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчиков.

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-трэвел") затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", — говорится в пресс-релизе "Аэрофлота".

При этом в лоукостере "Победа" сообщили, что регистрация в аэропортах в настоящий момент происходит в ручном режиме.

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Ранее в петербургских Шушарах и в аэропорту Пулково было нарушено энергоснабжение. По словам местных, за час до отключения они слышали громкий звук и видели яркую вспышку.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Евгения Колесникова
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