В аэропорту Пулково было нарушено энергоснабжение

Свет и вода пропали в петербургских Шушарах. По словам местных, за час до отключения они слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Официальной информации о происшествии пока нет, сообщает SHOT.

Свет и вода пропали в петербургских Шушарах. Видео © Vk / Питер Решает

Какое-то время электричества не было и в аэропорту Пулково, но сейчас всё восстановили. Информацию подтвердила и управляющая компания гавани — компания "Воздушные ворота Северной столицы".

"В зале вылета внутренних рейсов в 19:30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение одной минуты подача электроэнергии восстановлена", — уточнили в пресс-службе.