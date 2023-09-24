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24 сентября, 18:08

В аэропорту Пулково было нарушено энергоснабжение

Свет и вода пропали в петербургских Шушарах. По словам местных, за час до отключения они слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Официальной информации о происшествии пока нет, сообщает SHOT.

Свет и вода пропали в петербургских Шушарах. Видео © Vk / Питер Решает

Какое-то время электричества не было и в аэропорту Пулково, но сейчас всё восстановили. Информацию подтвердила и управляющая компания гавани — компания "Воздушные ворота Северной столицы".

"В зале вылета внутренних рейсов в 19:30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение одной минуты подача электроэнергии восстановлена", — уточнили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул в пункте утилизации мусора Санкт-Петербурга. В городском управлении МЧС уточнили, что его площадь составляет 600 квадратных метров.

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Vk / Питер Решает

Александра Мышляева
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