В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1936 года

В Санкт-Петербурге 22 сентября температура воздуха прогрелась до 22 градусов тепла, и это новый температурный рекорд в этот день с 1936 года. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

"В Санкт-Петербурге температура воздуха достигла +22,1 градуса. Так что рекорд 1936 года +21,9 градуса для 22 сентября перекрыт", — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что температура до сих пор повышается, поэтому окончательное значение будет известно только вечером. Согласно данным с портала Gismeteo, в 15:00 температура воздуха в Петербурге составляла плюс 23 градуса.