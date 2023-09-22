В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1936 года
В Санкт-Петербурге 22 сентября температура воздуха прогрелась до 22 градусов тепла, и это новый температурный рекорд в этот день с 1936 года. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
"В Санкт-Петербурге температура воздуха достигла +22,1 градуса. Так что рекорд 1936 года +21,9 градуса для 22 сентября перекрыт", — написал он в телеграм-канале.
Он добавил, что температура до сих пор повышается, поэтому окончательное значение будет известно только вечером. Согласно данным с портала Gismeteo, в 15:00 температура воздуха в Петербурге составляла плюс 23 градуса.
Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 21 сентября температурный рекорд был побит в Москве. На базовой метеостанции столбики термометра не опускались ниже плюс 16,2 градуса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что ночь на 21 сентября в столице стала необычайно тёплой и бархатной.
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