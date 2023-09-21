В Москве минувшей ночью зафиксирован "бархатный" температурный рекорд

В Москве в ночь на 21 сентября был побит температурный рекорд. На базовой метеостанции столбики термометра не опускались ниже плюс 16,2 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь в Москве стала необычайно тёплой и бархатной. На базовой столичной метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже плюс 16,2, в центре Москвы, на Балчуге, — плюс 16,7, в Тушине — плюс 15,4", — сказал метеоролог в беседе с РИА Новости.

Тишковец заметил, что так тепло на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных метеонаблюдений. Прежний рекорд был установлен в 2015 году, когда ночная температура составила плюс 13,1 градуса.

"По метеостатистике, в среднем, ночная температура 21 сентября бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет (1953-й — плюс 1,1, 1998-й — плюс 10,1, 2006-й — плюс 10,2, 2009-й — плюс 11,0, 2011-й — плюс 10,6, 2015-й — плюс 13,1, 2018-й — плюс 10,7)", — отметил синоптик.

По словам специалиста, ночью температура была на два градуса выше сентябрьской нормы. Даже в июле ночная норма держалась на отметке плюс 13,5 градуса.