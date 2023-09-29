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29 сентября, 19:35

Минтранс заверил, что ситуация с лизингом самолётов не повлияет на зарубежные рейсы

Минтранс: Ситуация с самолётами ГТЛК не изменит график зарубежных авиарейсов

Проблемы с лизингом у дочерних предприятий Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не скажется на полётах российских перевозчиков по зарубежным направлениям. Такое обещание дали в Минтрансе.

Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время будут заключены новые контракты, чтобы исключить все возможные правовые риски. При этом под удар могут попасть всего 5% воздушных судов парка.

"Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов", — рассказали в Минтрансе.

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Напомним, ранее стало известно, что в Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям не летать за рубеж на самолётах Государственной транспортной лизинговой компании (находится под санкциями США и Евросоюза). Соответствующие уведомления регулятор направил ряду перевозчиков. Решение обусловлено риском ареста самолётов.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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