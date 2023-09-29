Минтранс заверил, что ситуация с лизингом самолётов не повлияет на зарубежные рейсы

Проблемы с лизингом у дочерних предприятий Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не скажется на полётах российских перевозчиков по зарубежным направлениям. Такое обещание дали в Минтрансе.

Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время будут заключены новые контракты, чтобы исключить все возможные правовые риски. При этом под удар могут попасть всего 5% воздушных судов парка.

"Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов", — рассказали в Минтрансе.