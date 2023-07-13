Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%

Повышения стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40% в 2023 году пока не ожидается, сообщения о возможном подорожании не имеют оснований. Об этом заявила пресс-служба Минтранса России.

"Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелёты до 40% не имеет под собой оснований", — указывается в сообщении.

Замглавы ведомства Игорь Чалик подчеркнул, что стоимость авиационных билетов во внутреннем сообщении страны увеличилась в январе – мае на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.