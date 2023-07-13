Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%
Повышения стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40% в 2023 году пока не ожидается, сообщения о возможном подорожании не имеют оснований. Об этом заявила пресс-служба Минтранса России.
"Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелёты до 40% не имеет под собой оснований", — указывается в сообщении.
Замглавы ведомства Игорь Чалик подчеркнул, что стоимость авиационных билетов во внутреннем сообщении страны увеличилась в январе – мае на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Напомним, сегодня совладелец Внуково Виталий Ванцев заявил, что авиабилеты на международные рейсы подорожают на 40%. По его словам, расходы перевозчиков значительно выросли, в особенности увеличилась стоимость технического обслуживания самолётов из-за западных санкций. А до этого Минтранс опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров. Как рассказали в пресс-службе ведомства, министерство не ведёт работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией насчёт создания так называемого резервного фонда помощи пассажирам.
ТАСС / Валерий Шарифулин