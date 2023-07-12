Пулково к 2025 году полностью перейдёт на отечественное ПО для управления аэропортом

К 2025 году Пулково полностью должен будет перейти на отечественное обеспечение. Уже разработана система для управления ресурсами аэропорта, планируется запустить комплекс для наблюдения и контроля за аэродромным движением, пишет газета "Петербургский дневник".

Задачу полностью перейти на отечественные IT-решения до 1 января 2025 года перед авиаотраслью кабмин РФ поставил ещё в марте 2022-го. Хотя в 2019 году аэропорт задумался о создании собственной программы управления ресурсами аэропорта. И даже присматривались к зарубежным разработкам, но отказались от этой идеи. В результате сотрудники Пулково разработали Resource Management System (RMS) — систему, обеспечивающую полный цикл управления ресурсами аэропорта от планирования до оперативного управления. Эта программа установлена на телефонах, которыми вместо рации пользуются сотрудники службы бытового обслуживания самолётов. В ней появляются задания, в которых говорится, кому, когда и в каком воздушном судне нужно убраться. Причём задачи назначаются так, чтобы загрузка сотрудников была распределена равномерно. При этом диспетчер может вносить изменения.

"Главная задача диспетчера — обеспечить обслуживание воздушного судна в планируемые сроки. Вторая задача — обеспечить обслуживание с привлечением наименьшего количества ресурсов. Обе позволяют решить разработанное решение", — объяснил директор по информационным технологиям "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Нестеров.

Программа используется также для управления погрузкой и разгрузкой багажа, в машинах сопровождения самолётов и перронных автобусов. Причём у водителей она установлена не на телефоны, а на планшеты, чтобы их ничего не отвлекало от дороги. Сама же система внедряется плавно и есть пока не у всех работников аэропорта.

Помимо RMS ещё ведётся множество других проектов по замещению отечественными отраслевыми IT-решениями, которые используются для обслуживания пассажиров. Так, уже внедрили в аэропорту мобильные посадочные, которые можно просто показать на телефоне перед прохождением досмотра. Ещё на российское ПО перевели инфраструктуру стоек регистрации и выходов на посадку. В 2023 году планируется ввести в аэропорту комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения "Вега". Он основан на использовании геолокации с помощью маячков. Суть в том, что диспетчер сможет видеть на мониторе местонахождение самолётов и наземной техники.

Кроме того, наземные службы в Пулково сократили время обслуживания самолётов до 30 минут. Причём работа осуществляется не в ущерб безопасности. И это важно, поскольку лётный час дорого стоит, а места стоянок авиагавани используются более эффективно.