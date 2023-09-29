Российские авиакомпании предупредили о риске ареста самолётов ГТЛК за рубежом

В Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям не летать за рубеж на самолётах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, находится под санкциями США и Евросоюза). Как сообщает РБК со ссылкой на источник в авиаотрасли, соответствующие уведомления регулятор направил ряду перевозчиков.

"Они [уведомления] были направлены в авиакомпании, у которых небольшой парк так называемых очищенных самолётов, то есть без двойной регистрации", — пишет издание.