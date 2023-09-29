Российские авиакомпании предупредили о риске ареста самолётов ГТЛК за рубежом
РБК: Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать за рубеж на самолётах ГТЛК
В Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям не летать за рубеж на самолётах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, находится под санкциями США и Евросоюза). Как сообщает РБК со ссылкой на источник в авиаотрасли, соответствующие уведомления регулятор направил ряду перевозчиков.
"Они [уведомления] были направлены в авиакомпании, у которых небольшой парк так называемых очищенных самолётов, то есть без двойной регистрации", — пишет издание.
Собеседник издания отметил, что риск ареста самолётов есть у пяти отечественных авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", S7, "Ямал" и "Аврора". В общей сложности речь идёт примерно о полусотни Airbus и Boeing.
Ранее Минтранс РФ опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Также глава министерства Виталий Савельев заявил, что авиакомпаниям удаётся сдерживать рост цен на билеты, несмотря на сокращение субсидирования втрое.
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