Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 13:10

Российские авиакомпании предупредили о риске ареста самолётов ГТЛК за рубежом

РБК: Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать за рубеж на самолётах ГТЛК

В Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям не летать за рубеж на самолётах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, находится под санкциями США и Евросоюза). Как сообщает РБК со ссылкой на источник в авиаотрасли, соответствующие уведомления регулятор направил ряду перевозчиков.

"Они [уведомления] были направлены в авиакомпании, у которых небольшой парк так называемых очищенных самолётов, то есть без двойной регистрации", — пишет издание.

Собеседник издания отметил, что риск ареста самолётов есть у пяти отечественных авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", S7, "Ямал" и "Аврора". В общей сложности речь идёт примерно о полусотни Airbus и Boeing.

"Ростех" сообщил о зарубежной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo

"Ростех" сообщил о зарубежной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo

Ранее Минтранс РФ опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Также глава министерства Виталий Савельев заявил, что авиакомпаниям удаётся сдерживать рост цен на билеты, несмотря на сокращение субсидирования втрое.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров