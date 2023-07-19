В Минтрансе рассказали о ситуации с ценами на авиабилеты
Глава Минтранса Савельев: Авиакомпаниям удаётся сдерживать рост цен на билеты
У российских авиакомпаний получается сдерживать рост цен на авиабилеты. Об этом заявил руководитель Минтранса РФ Виталий Савельев. Он подчеркнул, что ведомство вместе с Федеральной антимонопольной службой следит за стоимостью перевозок.
"Несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза, нашим авиакомпаниям удаётся сдерживать рост стоимости авиабилетов", — отметил Савельев в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с кабмином.
Лайф напоминает, что ранее Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Как отметил замглавы ведомства Игорь Чалик, стоимость перелёта внутри страны увеличилась в январе – мае на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС / Андрей Перечицкий