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19 июля, 17:00

В Минтрансе рассказали о ситуации с ценами на авиабилеты

Глава Минтранса Савельев: Авиакомпаниям удаётся сдерживать рост цен на билеты

У российских авиакомпаний получается сдерживать рост цен на авиабилеты. Об этом заявил руководитель Минтранса РФ Виталий Савельев. Он подчеркнул, что ведомство вместе с Федеральной антимонопольной службой следит за стоимостью перевозок.

"Несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза, нашим авиакомпаниям удаётся сдерживать рост стоимости авиабилетов", — отметил Савельев в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с кабмином.

Названо число иностранных самолётов, переведённых в российский реестр

Названо число иностранных самолётов, переведённых в российский реестр

Лайф напоминает, что ранее Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Как отметил замглавы ведомства Игорь Чалик, стоимость перелёта внутри страны увеличилась в январе – мае на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Перечицкий

Александр Юнашев
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    Комментарий

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    Mikeвчера в 17:23

    балаболы, зарядили внутри страны конские ценники на внутренние перелеты, в Грузию дешевле слетать всей семьей, чем в Омск или Новокузнекц

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