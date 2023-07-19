Названо число иностранных самолётов, переведённых в российский реестр

В настоящий момент в Государственном реестре России числится свыше десяти тысяч воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, за полтора года было перерегистрировано 658 иностранных самолётов, используемых 30 отечественными авиакомпаниями для коммерческих перевозок.

"Также перерегистрировано три самолёта собственников воздушных судов. Всего в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ более десяти тысяч воздушных судов", — указано в сообщении.

Параллельно ведомство ведёт работу по исключению воздушных судов из иностранных реестров. Так, на сегодняшний день 186 самолётов имеют исключительно российскую регистрацию. Этого удалось добиться либо в результате выкупа бортов российскими авиаперевозчиками, либо благодаря достижению договорённости с лизингодателями.