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19 июля, 16:14

Названо число иностранных самолётов, переведённых в российский реестр

За полтора года Росавиация перерегистрировала 658 иностранных самолётов

В настоящий момент в Государственном реестре России числится свыше десяти тысяч воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, за полтора года было перерегистрировано 658 иностранных самолётов, используемых 30 отечественными авиакомпаниями для коммерческих перевозок.

"Также перерегистрировано три самолёта собственников воздушных судов. Всего в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ более десяти тысяч воздушных судов", — указано в сообщении.

Параллельно ведомство ведёт работу по исключению воздушных судов из иностранных реестров. Так, на сегодняшний день 186 самолётов имеют исключительно российскую регистрацию. Этого удалось добиться либо в результате выкупа бортов российскими авиаперевозчиками, либо благодаря достижению договорённости с лизингодателями.

Российские самолёты продолжают обслуживаться за рубежом, сообщил Минтранс

Российские самолёты продолжают обслуживаться за рубежом, сообщил Минтранс

Ранее Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Как отметил замглавы ведомства Игорь Чалик, стоимость перелёта внутри страны увеличилась в январе – мае на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Telegram / Росавиация

Наталья Исакова
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