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28 сентября, 09:04

"Ростех" сообщил о зарубежной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo

Массированная DDoS-атака идёт в настоящий момент на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" из-за рубежа, сообщает пресс-служба "Ростеха". О проблемах с регистрацией в аэропортах из-за сбоев в интернет-сервисе ранее заявили авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот".

"На систему "Леонардо" идёт массированная DDоS-атака из-за рубежа. Мы работаем над её отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

"Леонардо" — это российская разработка госкорпорации "Ростех" и компании "Сирена-трэвел", запущенная в 2022 году. В августе глава компании Сергей Чемезов заявил, что на отечественный сервис перешли уже более 60 авиакомпаний.

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Ранее Лайф сообщал, что в петербургских Шушарах и в аэропорту Пулково было нарушено энергоснабжение. По словам местных, за час до отключения они слышали громкий звук и видели яркую вспышку.

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ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
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