США пригрозили Турции санкциями из-за ревности к России
WSJ: США накажут Турцию санкциями за поддержку России и ХАМАС
Белый дом предупредил Анкару о готовности ввести санкции в отношении турецких компаний и физлиц. Поводом для подобных угроз стали хорошие отношения республики с Россией и ХАМАС, сказано в материале The Wall Street Journal.
По данным американских журналистов, ограничительные меры станут ответом на помощь Москве в преодолении последствий антироссийских санкций Запада. Рестрикции обрушатся на Турцию и в том случае, если в новых атаках палестинской группировки будет обнаружен финансовый след Анкары, приводит издание слова замминистра финансов США Брайана Нельсона.
"Мы настроены делать всё возможное, чтобы пресечь подобное, и хотим осуществлять это в партнёрстве с Турцией, однако готовы действовать также в одностороннем порядке", — пригрозил политик.
А тем временем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает гневно высказываться в адрес властей Израиля. Например, премьера ближневосточного государства Биньямина Нетаньяху он назвал "мясником" сектора Газа.
Flickr / The White House