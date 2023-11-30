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30 ноября, 20:00

США пригрозили Турции санкциями из-за ревности к России

WSJ: США накажут Турцию санкциями за поддержку России и ХАМАС

Белый дом предупредил Анкару о готовности ввести санкции в отношении турецких компаний и физлиц. Поводом для подобных угроз стали хорошие отношения республики с Россией и ХАМАС, сказано в материале The Wall Street Journal.

По данным американских журналистов, ограничительные меры станут ответом на помощь Москве в преодолении последствий антироссийских санкций Запада. Рестрикции обрушатся на Турцию и в том случае, если в новых атаках палестинской группировки будет обнаружен финансовый след Анкары, приводит издание слова замминистра финансов США Брайана Нельсона.

"Мы настроены делать всё возможное, чтобы пресечь подобное, и хотим осуществлять это в партнёрстве с Турцией, однако готовы действовать также в одностороннем порядке", — пригрозил политик.

Глава МИД Венгрии на простом примере показал, что санкции против России провалились

Глава МИД Венгрии на простом примере показал, что санкции против России провалились

А тем временем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает гневно высказываться в адрес властей Израиля. Например, премьера ближневосточного государства Биньямина Нетаньяху он назвал "мясником" сектора Газа.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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