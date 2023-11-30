США пригрозили Турции санкциями из-за ревности к России

Белый дом предупредил Анкару о готовности ввести санкции в отношении турецких компаний и физлиц. Поводом для подобных угроз стали хорошие отношения республики с Россией и ХАМАС, сказано в материале The Wall Street Journal.

По данным американских журналистов, ограничительные меры станут ответом на помощь Москве в преодолении последствий антироссийских санкций Запада. Рестрикции обрушатся на Турцию и в том случае, если в новых атаках палестинской группировки будет обнаружен финансовый след Анкары, приводит издание слова замминистра финансов США Брайана Нельсона.