Эрдоган: Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за действия в Газе
Турция сделает всё возможное для наказания властей Израиля за их действия в Газе, заявил президент азиатского государства Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы [совершившие] эти преступления были наказаны. Даже если все остальные оставят преступления Израиля без внимания, мы этого не сделаем", — цитирует его Anadolu Ajansı.
По словам турецкого лидера, существует множество доказательств, которые помогут в преследовании Израиля в Международном уголовном суде (МУС). Он указал, что если бы мусульманская страна делала подобное, то не пришлось бы прилагать усилия для её осуждения международной судебной системой.
Напомним, турецкие адвокаты подали в МУС иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Известно, что документ состоит из 23 страниц. Позднее Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и отметил, что дни Нетаньяху сочтены.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER