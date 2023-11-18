Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 13:33

Эрдоган: Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за действия в Газе

Турция сделает всё возможное для наказания властей Израиля за их действия в Газе, заявил президент азиатского государства Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы [совершившие] эти преступления были наказаны. Даже если все остальные оставят преступления Израиля без внимания, мы этого не сделаем", — цитирует его Anadolu Ajansı.

По словам турецкого лидера, существует множество доказательств, которые помогут в преследовании Израиля в Международном уголовном суде (МУС). Он указал, что если бы мусульманская страна делала подобное, то не пришлось бы прилагать усилия для её осуждения международной судебной системой.

Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

Напомним, турецкие адвокаты подали в МУС иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Известно, что документ состоит из 23 страниц. Позднее Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и отметил, что дни Нетаньяху сочтены.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Матвей Константинов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров