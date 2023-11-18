Эрдоган: Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за действия в Газе

Турция сделает всё возможное для наказания властей Израиля за их действия в Газе, заявил президент азиатского государства Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы [совершившие] эти преступления были наказаны. Даже если все остальные оставят преступления Израиля без внимания, мы этого не сделаем", — цитирует его Anadolu Ajansı.